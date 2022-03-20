«Как по книжке»: летчик Перепелкин рассказал, что помогло ему победить в воздушном бою

В ходе спецоперации на Украине особенно отличился молодой летчик-истребитель - старший лейтенант Илья Перепелкин. При выполнении задач боевого дежурства в воздухе он обнаружил два самолета Су-27 ВСУ. Искусно выполнив маневр и заняв выгодное положение, Илья произвел пуск управляемых ракет класса «воздух-воздух», в результате чего обе цели были уничтожены.

«Выполнил сближение с необходимыми действиями. Захват, пуск - по одной цели, по второй несколько ракет пустил. Проконтролировал, что было поражение воздушной цели, затем развернулся и в скором времени покинул место боевых действий», - описал летчик.

Как рассказал сам военнослужащий, у самолетов противника была задача сбить российские воздушные суда. Благодаря мастерству и оперативности Перепелкина, сделать это украинской стороне не удалось.

Хорошо проявивший себя во время выполнения задач спецоперации ВС РФ Илья Перепелкин был представлен к государственной награде. Он объяснил, что делать все правильно и четко в ситуации боя ему помогли, в первую очередь, тренировки.

«Подготовка и тренировка очень многое дает. Даже при повышенной психоэмоциональной напряженности получается отработать все действия. Не потеряться, а все как по книжке, так сказать. При ведении боевых действий в данный момент получаем колоссальный опыт ведения воздушных боев. Обновляем тактику», - указал военнослужащий.

По словам Перепелкина, после прилета все ситуации, с которыми сталкиваются пилоты на задании, обсуждаются всем составом. Таким образом летчики передают друг другу опыт, позволяющий делать выводы о необходимых изменениях тактики.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко