Армия Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине Российские военнослужащие благодаря профессиональным и решительным действиям сумели достигнуть успеха в ходе выполнения задач спецоперации РФ на Украине. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © ТРК "Звезда" Ефрейтор Иван Головко, водитель-электрик батальона связи. Колонна подразделений общевойсковой армии, совершая марш в район выполнения задач, попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду. Командно-штабная машина под управлением ефрейтора Ивана Головко, которая обеспечивала связь в колонне и с вышестоящим штабом, подверглась попаданию вражеского снаряда и загорелась. Оценив обстановку, Иван вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, несмотря на полученные повреждения, а также невзирая на плотный огонь противника, оперативно вывез из колонны горящий автомобиль из-за угрозы перехода огня от горящего автомобиля на другие транспортные средства колонны. После этого он приступил к тушению машины. Благодаря мужественным и профессиональным действиям ефрейтора Ивана Головко из огня был спасены раненые члены экипажа, не было допущено возгорания двигавшейся в колонне техники, а сама командно-штабная машина была эвакуирована в назначенный район. © ТРК "Звезда" Капитан Иван Теплых, командир инженерной роты Группе под руководством Ивана Теплых была поставлена задача провести инженерную разведку маршрута движения автомобилей подвоза материальных средств в связи с возможностью наличия взрывоопасных предметов на пути следования. При проведении инженерной разведки вблизи одного из населенных пунктов Иван обнаружил тщательно замаскированное противопехотное минное поле противника. Подавая пример собственными действиями, а также умело руководя вверенным ему личным составом, в кратчайшие сроки капитан Теплых проделал проход в минном поле, а в дальнейшем произвел его разминирование. Благодаря оперативным, самоотверженным и мужественным действиям капитана Ивана Теплых автомобильная колонна своевременно, без потерь личного состава и военной техники, доставила боеприпасы и продовольствие до пункта назначения. © ТРК "Звезда" Гвардии старший лейтенант Николай Куминов, заместитель командира роты В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности передвижения колонны группа под руководством гвардии старшего лейтенанта Николая Куминова обнаружила тщательно замаскированный минометный расчет националистов, готовившийся нанести минометный удар по российским войскам. Скрытно подобравшись к позициям украинских диверсантов, группа Николая Куминова внезапно атаковала врага. Благодаря четким и уверенным действиям группы под руководством Николая Куминова минометный расчет был обезврежен, а все националисты сложили оружие. В ходе допроса они выдали сведения о местоположении командных наблюдательных пунктов батальонов и рот националистических подразделений. Полученные сведения и координаты целей, подтвержденные данными воздушной разведки, позволили нанести внезапный артиллерийский огонь в места дислокации противника и уничтожить живую силу националистов. © ТРК "Звезда" Старший лейтенант Илья Перепелкин, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки истребительного авиационного полка Начальник воздушно-огневой и тактической подготовки истребительного авиационного полка старший лейтенант Илья Перепелкин на истребителе Су-35 выполнял боевое патрулирование по прикрытию наступающей группировки войск. Заняв зону дежурства в воздухе, Илья приступил к радиолокационному поиску воздушных целей в заданном районе. В ходе выполнения боевой задачи, старший лейтенант Перепелкин в условиях применения противником средств постановки помех обнаружил две воздушные цели Су-27, принадлежащие украинским националистам. Оценив ситуацию, проявляя мужество и отвагу, российский летчик вступил в неравный воздушный бой с превосходящими воздушными силами противника. Искусно выполнив маневр и заняв выгодное положение, Илья продемонстрировал высочайшее мастерство, произведя пуск трех управляемых ракет типа «воздух-воздух», в результате чего два самолета Су-27 националистов были уничтожены. Своими решительными, грамотными и профессиональными действиями старший лейтенант Перепелкин, обеспечив господство в воздухе, способствовал активному наступлению российской группировки войск на земле. © ТРК "Звезда" Полковник Камил Салимханов Под командованием полковника Камила Салимханова, самоотверженно, под непрекращающимся огнем противника, инженерными подразделениями в кратчайшие сроки были оборудованы мостовые переправы через две реки, что обеспечило своевременную переправу войск и развитие дальнейшего наступления. Камил лично принимал участие в разминировании районов и объектов для безопасного продвижения войск. Под руководством Камила Салимханова был разминирован мост через реку и обезврежены взрывчатые вещества общей массой более 300 кг в тротиловом эквиваленте. Решительные действия полковника Камила Салимханова в сочетании с высоким профессионализмом и опытом боевых действий позволили сорвать планы диверсионных групп националистов по уничтожению мостовой переправы. Проявив отвагу, Камил грамотно организовал эвакуацию с территории, подконтрольной националистам, более 20 единиц инженерной техники, а также организовал оперативное восстановление вышедшей из строя в ходе боестолкновения с противником военной техники. Лично принимал участие в эвакуации и доставке к месту сосредоточения транспортно-заряжающих машин, необходимых группировке войск для успешного выполнения специальных задач. Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика