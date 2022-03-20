ВС РФ доставили более 75 тонн гумпомощи жителям Херсона и области

В город Херсон на Украине для местных жителей была доставлена очередная гуманитарная помощь из России. На грузовых автомобилях в сопровождении российских военнослужащих гуманитарная помощь общим объемом более 75 тонн была привезена в областную столицу для жителей города и близлежащих населенных пунктов.

Каждому нуждающемуся российские военные выдали продовольственные наборы, включающие в себя продукты первой необходимости - крупы и макароны, сахар и консервы, картофель, фрукты и другое продовольствие.

В настоящее время в Херсоне открываются магазины и продовольственные рынки, но местные предприниматели в связи с нехваткой продуктов существенно завышают цены на товары первой необходимости. Большинство жителей города не могут приобрести продукты питания, учитывая, что правительство и работодатели прекратили выплаты заработных плат и социальных пособий. В связи с этим большое количество жителей города Херсон и Херсонской области ежедневно приходят к местам выдачи гуманитарной помощи от Российской Федерации.

В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.

Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик и обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что военнослужащим добровольно сдался сотрудник Главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

Как заявили в Минобороны РФ, украинский военнослужащий передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса. От офицера СБУ стало известно «о спланированных боевиками националистического батальона «Азов»* террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран».

*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Олег Давыденко.