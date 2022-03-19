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МО РФ: «Азов»* планирует террористические акты во Львове против дипломатов из США и других стран Запада

20:27 19.03.2022
По сообщению Минобороны РФ, такая информация поступила от добровольно сдавшегося вооруженным силам РФ сотрудника СБУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В ходе проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

По заявлению Минобороны РФ, военнослужащий СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.

«Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов»* террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», - рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран, как якобы «целенаправленную атаку российских вооруженных сил», отметили в военном ведомстве.

Представитель МО РФ добавил, что главная цель провокации - усиление давления на страны Североатлантического альянса по введению «бесполетной зоны» и предоставления дополнительного вооружения Украине.

Ранее в Министерстве обороны РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке. По словам военного ведомства, боевики националистических батальонов отбирают у местного мирного населения последние продукты питания, в том числе полученные в качестве гуманитарной помощи.

*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.


Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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