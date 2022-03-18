Аэропорт в Мариуполе полностью перешел под контроль ДНР

Силы Донецкой Народной Республики полностью взяли под контроль Мариупольский аэропорт. До этого на его территории располагалась тюрьма, которую контролировали украинские националисты и СБУ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Также сообщается, что в центральной части города все еще продолжаются бои. Главные дороги были перекрыты баррикадами.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности заявил, что неонацисты «цепляются» за Мариуполь и уничтожают все, что могут, потому что боятся ответственности за совершенные преступления. Он также упомянул и известную тюрьму-пыточную.