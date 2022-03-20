Главы Башкирии и ДНР подписали коммюнике о развитии сотрудничества между республиками

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали коммюнике о развитии сотрудничества между республиками.

Подписанный документ затрагивал такие вопросы как: приоритетные направления развития торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, а также сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики и культуры.

«Все очевидно - у нас общее прошлое и, уверен, у нас общее будущее. Спасибо большое, что вы приехали в это трудное время. Мы очень признательны, что вы здесь и непосредственно заявляете о своих намерениях, о том, что мы дальше будем взаимодействовать», - цитирует Дениса Пушилина сайт главы ДНР.

В ходе данной встречи также было подписано Соглашение о сотрудничестве между администрацией городского округа города Уфа и администрацией города Донецка. Документ подписали премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Напомним, что Радий Хабиров стал первым руководителем российского региона, посетившим ДНР с официальным визитом. Вместе с тем, в республику также прибыла гуманитарная помощь из Башкортостана.