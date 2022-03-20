Глава Башкортостана посетил ДНР с официальным визитом

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился 20 марта с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в городе Донецк. Стороны подписали коммюнике о сотрудничестве между российским регионом и ДНР и соглашение о побратимстве Уфы и Донецка.

«По итогам которой подписали совместное коммюнике о расширении сотрудничества между российским регионом и ДНР», - сообщает издание «Башинформ».

В делегацию от Башкортостана вместе с Хабировым вошли премьер-министр региона Андрей Назаров, первый вице-премьер министр экономического развития Рустам Муратов, министр здравоохранения Максим Забелин и другие. Кроме того, в республику прибыла гуманитарная помощь из российского региона.

Ранее глава Донецкой Народной Республики подписал распоряжение, согласно которому возобновляется дистанционное обучение в республике с 23 марта. Согласно документу, образовательная деятельность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начнется по возвращению из эвакуации.