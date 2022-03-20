В Казахстане сильный ветер снес трубу на ТЭЦ

В административном центре Северо-Казахстанской области, в Петропавловске, из-за сильного ветра обрушилась дымовая труба ТЭЦ-2. Как отметили в областной прокуратуре, спасатели ищут одного работника предприятия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

«Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным департамента по ЧС, причина обрушения - сильный ветер. На месте работают оперативная группа департамента по ЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы администрации региона.

Ранее, в феврале, в Санкт-Петербурге обрушилась часть фасада здания бывшего завода. Предварительно сообщалось, в результате происшествия пострадала женщина. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места обрушения здания.