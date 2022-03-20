В ДНР заявили, что восемь военнослужащих ВСУ перешли на сторону республики

В Народной милиции ДНР сообщили, что на горловском направлении восемь военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики.

Согласно сообщению Telegram-канала Народной милиции ДНР, всего с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 288 военнослужащий ВСУ, 36 из них находятся в медицинских учреждениях.

Как рассказал официальный представитель НМ ДНР, с начала текущих суток противник выпустил более 150 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, танков, 120 и 82-мм миномётов, а также гранатомётов.

Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка из БМ-21 «Град». Как сообщило представительство республики, из реактивной системы было выпущено 20 ракет.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.