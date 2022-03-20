МО РФ: российские средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ

За день оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 89 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщает Минобороны РФ, среди пораженных объектов: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники.

Официальный представитель МО РФ добавил, что также российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов.



Ранее Минобороны РФ продемонстрировало работу современной российской авиатехники в рамках спецоперации на Украине. На кадрах виден вылет с боевым применением истребителя Су-35.



В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.



Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.