МО РФ: российская авиация уничтожила 89 военных объектов Украины за сутки
МО РФ: российская авиация уничтожила 89 военных объектов Украины за сутки.
© Фото: Минобороны России
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МО РФ: российская авиация уничтожила 89 военных объектов Украины за сутки
МО РФ: российская авиация уничтожила 89 военных объектов Украины за сутки.
© Фото: Минобороны России
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