Су-35 в действии: кадры боевой работы истребителей в ходе спецоперации РФ

Российская авиация продолжает выполнять задачи в рамках специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Вылеты воздушных судов производятся в разное время суток и с различными поставленными целями.

Минобороны продемонстрировало, как происходит вылет с боевым применением истребителя Су-35. На кадрах можно увидеть подготовку к подъему в воздух, а также съемки на высоте, сделанные прямо в кабине пилота сверхманевренного многофункционального истребителя поколения «4++».

Ранее оборонное ведомство России обнародовало уникальный видеоролик, на котором в небольшой двухминутный хронометраж уместился огромный боевой подвиг. На кадрах экипаж вертолета, уничтожив наземные цели, прикрыл своей машиной авиационную группу, доставляющую десант для взятия под контроль одного из украинских аэродромов, из-за чего был подбит.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко