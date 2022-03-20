МО РФ: подразделения ВС РФ завершают разгром нацбатальона «Донбасс»

Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных Сил РФ завершают разгром националистического батальона «Донбасс». В частности, во время боевых действий было уничтожено порядка 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов.

«В течение дня продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое», - сказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя оборонного ведомства, на данный момент идет бой с оставшимися боевиками и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.

Также Игорь Конашенков подчеркнул, что российские средства ПВО сбили семь беспилотников украинской армии.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.