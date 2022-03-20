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«Был заминирован весь переезд»: дорогу к селу Степное избавили от мин после освобождения

Алексей Курильченко
18:33 20.03.2022
Единственную дорогу к селу превратили в почти неприступную «зону смерти» - мины были поставлены максимально плотно, а боевики обстреливали любого, кто пытался проехать по дороге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко прибыл в село Степное, чтобы снять  сюжет о жизни в населенном пункте. Однако в момент приезда едва не попал под обстрел. Единственная дорога к селу простреливалась и была заминировала, что не позволяло пройти технике ДНР. Однако теперь, после освобождения, саперы могут спокойно деть свою работу.

«Мы приехали в Степное, чтобы снять сюжет о том, как живут люди в освобожденном поселке. И буквально за час до нашего визита село снова обстреляли. Снаряды угодили в дом и он загорелся. И это несмотря на то, что поселок освободили два дня назад. Находиться здесь до сих пор небезопасно - повсюду чувствуется запах пороха, огня и газа. Войска Народной милиции ДНР не могли занять Степное. Дело в том, что дорога от населенного пункта всего одна и она хорошо простреливалась украинскими боевиками. По периметру они построили хорошие боевые укрепления, которые с трудом, но смогли прорвать ополченцы ДНР», - рассказал корреспондент.

Также националисты заминировали всю дорогу по периметру. Однако саперам ДНР удалось избавиться от смертельно опасных ловушек и позволить технике войти в село.

«Здесь был заминирован полностью весь переезд, плюс боковые дороги. Мины были положены достаточно плотно и самое главное - после того, как мы их убирали, они умудрялись их переставлять заново. Эти мины используются для того, чтобы предотвратить движение техники - движение танков, БМП, автомобильной техники. Для автомобильной техники это смертельно опасно, бронированную такая мина выведет из строя», - рассказал командир 2-го инженерно-саперного отделения Кирилл, позывной «Президент».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка войск ДНР, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения ВСУ. Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости.

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