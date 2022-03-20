Один человек погиб после обрушения здания в центре Ярославля

В центре города Ярославль обрушилось здание, в результате чего погиб человек. Как отметили в региональном МЧС, частичное обрушение межэтажных перекрытий произошло из-за земляных работ. В ведомстве также сообщили о наличии пострадавших. На месте происшествия ведутся необходимые работы для установления обстоятельств ЧП.

«Восемь человек спасено, пять человек эвакуированы, один человек, к сожалению, погиб, это предварительная информация», - сообщил «Звезде» сотрудник МЧС по Ярославской области Сергей Линник.

Ранее В Санкт-Петербурге обрушилась часть фасада здания бывшего завода. По предварительным данным, в результате происшествия пострадала женщина. Кроме того, очевидцы опубликовали в Сети кадры с места обрушения здания.