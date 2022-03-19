Поезд с 500 беженцами из ЛДНР отправился из Таганрога в Ярославскую область

С железнодорожной станции Таганрог утром, 19 марта, отправился поезд с 500 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик в Ярославскую область. На вокзале было организовано психологическое сопровождение беженцев, а также на месте дежурят сотрудники экстренных служб и волонтеры, которые оказывают консультативную и информационную поддержку и помогают с багажом.

«Накануне железнодорожным транспортом беженцы были доставлены в г. Владимир. С начала эвакуации 26 железнодорожными составами в 19 субъектов Российской Федерации доставлены свыше 14 тысяч человек, в том числе 4 с половиной тысячи детей», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) предложили собрать гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и Луганской Народной Республик. Военнослужащие, гражданский персонал военного училища организовали сбор гуманитарной помощи весом более 200 кг.