В ДНР возобновят дистанционное обучение с 23 марта

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал распоряжение, согласно которому с 23 марта возобновляется дистанционное обучение в республике.

«Возобновить образовательную и научную деятельность в образовательных и научных учреждениях ДНР исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 23 марта 2022 года до особого распоряжения», - говорится в распоряжении.

Согласно документу, возобновление образовательной деятельности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начнется по возвращению из эвакуации.

Ранее глава ДНР заявлял, что республика справится с освобождением своей территории сама вместе с Россией, несмотря на предлагаемую помощь иностранных добровольцев. Согласно Пушилину, в ДНР на данный момент есть все возможности справляться своими силами при огневой поддержке ВС РФ.