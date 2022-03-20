Постпред США в ООН заявила об отсутствии планов визита Байдена на Украину

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что во время предстоящей поездки президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Европу его визит на Украину не планируется. Она также напомнила, что власти просили американцев воздержаться от подобных поездок.

«Насколько я знаю, таких планов нет. Президент отправляется в Европу, где встретится с нашими партнерами и союзниками. Я не видела каких-то дискуссий на тему поездки президента на Украину. Необходимо помнить, что мы призывали американцев воздержаться от таких поездок. В этой стране идет война. Я не могу представить, чтобы такая возможность обсуждалась», - сказала Томас-Гринфилд в интервью CNN.

Ранее Джо Байден обратился к китайскому коллеге Си Цзиньпину, заявив, что того ожидают последствия в случае помощи России. Согласно сообщению Белого Дома, Байден конкретно описал, что последует при раскрытии «факта» материальной поддержки РФ со стороны КНР.