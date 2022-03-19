Байден предупредил лидера КНР о последствиях в случае помощи России

Американский лидер Джо Байден обратился к китайскому коллеге Си Цзиньпину, заявив, что того ожидают последствия в случае помощи России. Такой вопрос затронули в ходе телефонной беседы президента США с главой Китая.

Согласно сообщению на официальном сайте Белого Дома, Байден конкретно описал, что последует при раскрытии «факта» материальной поддержки РФ со стороны КНР. О каких именно потенциальных действиях шла речь, при этом, не уточняется.

Глава Соединенных Штатов также отметил, что политика страны в отношении ситуации с Тайванем остается неизменной. Как подчеркнул президент, Вашингтон стабильно выступает против каких-либо односторонних изменений статуса-кво на мировой арене.