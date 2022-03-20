Сильнейший ветер в Новороссийске повалил грузовую «Газель»
На кадрах, сделанных очевидцем, можно увидеть как сильнейший ветер повалил на землю грузовую «Газель».
© Видео: Мария Попова, Вконтакте © Фото: Мария Попова, Вконтакте
В Новороссийске бушует ураган с сильнейшим ветром, который сносит людей и автомобили.
В сети появились кадры последствий урагана в городе. На видео можно заметить, как в результате сильнейшего порыва ветра в Новороссийске грузовой автомобиль стал сначала «танцевать», затем и вовсе повалился наземь в центре проспекта.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказ «Звезде», какая погода ожидается в Москве в ближайшее время. По мнению синоптика, москвичам пока рано сменять автомобильные шины, поскольку ожидается близкая к нулю температура и гололедные явления.