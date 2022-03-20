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«Волна полярного холода»: синоптик посоветовал москвичам не спешить менять шины

Игнат Далакян
15:46 20.03.2022
По словам специалиста, на стыке марта и апреля еще ожидаются гололедные явления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал москвичам, что на стыке марта и апреля еще ожидается минусовая температура и гололедные явления.

«В предстоящую буднюю часть недели в условиях преобладания солнечной и сухой погоды весна продолжит набирать ход, и каждый день воздух будет прогреваться до +7... +12, а это на 8 градусов выше нормы и соответствует климату апреля», - сказал эксперт.

Согласно словам синоптика, среднесуточная температура воздуха станет близка к +5 градусам, что является отправной цифрой для смены зимних автошин. Однако, Тишковец не советует спешить «переобувать» машины.

«На стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода, которая будет сопровождаться осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке», - объяснил Тишковец.

Как рассказал специалист, холодная погода продержится не более 5-7 суток, а далее начнется сильное потепление, предварительно, с наступлением второй пятидневки апреля, после чего уже можно открывать сезон смены автомобильных шин.

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