«Волна полярного холода»: синоптик посоветовал москвичам не спешить менять шины

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал москвичам, что на стыке марта и апреля еще ожидается минусовая температура и гололедные явления.

«В предстоящую буднюю часть недели в условиях преобладания солнечной и сухой погоды весна продолжит набирать ход, и каждый день воздух будет прогреваться до +7... +12, а это на 8 градусов выше нормы и соответствует климату апреля», - сказал эксперт.

Согласно словам синоптика, среднесуточная температура воздуха станет близка к +5 градусам, что является отправной цифрой для смены зимних автошин. Однако, Тишковец не советует спешить «переобувать» машины.

«На стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода, которая будет сопровождаться осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке», - объяснил Тишковец.

Как рассказал специалист, холодная погода продержится не более 5-7 суток, а далее начнется сильное потепление, предварительно, с наступлением второй пятидневки апреля, после чего уже можно открывать сезон смены автомобильных шин.