В ФРГ призвали есть меньше мяса для «противостояния Путину»

Немецкий министр сельского хозяйства Джем Оздемир призвал граждан ограничить потребление мяса. По его мнению, это станет личным вкладом каждого жителя Германии «против Путина». Он заявил, что якобы российский президент использует поставки продовольствия «в качестве оружия». Обо всем этом он рассказал в интервью изданию Der Spiegel.

«Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», - призвал глава минсельхоза Германии Оздемир.

На вопрос, хватит ли Германии собственных ресурсов, чтобы избежать дефицита, министр ответил, что «никому не о чем беспокоиться».

«Нет, мы можем обеспечить себя едой, слава Богу. Снабжение продовольствием также обеспечено в Европейском союзе, так что никому не о чем беспокоиться. Но в других странах мира все может стать драматичным», - ответил немецкий министр.

Также он призвал более осознанно относиться к своему потреблению - «делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов».

«Мы все можем помочь, покупая ответственно - только то, что нам нужно. Никто не должен ничего копить дома, ни туалетной бумаги, ни подсолнечного масла. Это, безусловно, гарантирует, что цены взлетят до небес, а розничные продавцы нормируют определенные продукты», - пояснил министр Джем Оздемир.

На вопрос, каковы будут цены на продукты, министр предупредил, что определенное подорожание произойдет.

«Я, конечно, не буду разбрасываться цифрами. Это было бы несерьезно. Но вы должны исходить из того, что некоторые продукты станут дороже», - ответил министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир.

Немногим ранее в немецком профсоюзе предостерегли от эмбарго на энергоносители из России. Глава промышленного профсоюза IG Metall в Германии Йорг Хофман выступил с заявлением, что эмбарго на поставку энергоносителей из России навредит в первую очередь немецкой экономике и потребителям. Он добавил, что введение запрета на импорт российских нефти и газа и каменного угля «контрпродуктивно».