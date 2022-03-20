Росгвардия захватила лидеров националистов во время освобождения Изюма

Российские росгвардейцы захватили несколько лидеров украинских нацформирований во время операции по освобождению города Изюм Харьковской области. Во время выполнения задания спецназ форсировал реку Северский Донец.

«Военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из СОБР Росгвардии ночью внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюм, захваченного националистическими формированиями, и стремительно овладели плацдармом... В ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», - говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Отмечается, что 40 военнослужащих за успешное проведение операции были представлены к государственным наградам.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что недалеко от населенного пункта Изюм была уничтожена баллистическая ракета «Точка-У». Ракет была сбита в воздухе силами российских ПВО.