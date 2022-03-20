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Глава Минэкономики Франции сообщил о заморозке средств ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро

Елизавета Потейчук
15:22 20.03.2022
Как отметил глава Минэкономики страны, во Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью в «полмиллиарда евро», которая принадлежала порядка 30 россиянам.
Глава Минэкономики Франции сообщил о заморозке средств ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press
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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французские власти приняли решение заморозить средства Центрального банка России суммой 22 миллиарда евро, включая счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции Запада в отношении РФ. По словам главы Минэкономики страны, во Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью в «полмиллиарда евро», которая принадлежала порядка 30 россиянам.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро», - отметил Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране в области валютного регулирования. В частности, российский лидер предоставил Центробанку полномочия на выдачу разрешений экспортерам не продавать валютную выручку.

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