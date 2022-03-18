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Путин подписал указ о дополнительных мерах валютного регулирования в РФ

Елизавета Потейчук
16:06 18.03.2022
В частности, российский лидер предоставил Центробанку полномочия на выдачу разрешений экспортерам не продавать валютную выручку.
Путин подписал указ о дополнительных мерах валютного регулирования в РФ
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране в области валютного регулирования. Согласно тексту указа, совет директоров Центрального банка РФ теперь имеют право определять размер суммы, в пределах которой могут осуществляться, в частности, авансы и предварительная оплата резидентов в пользу иностранных юридических и физических лиц, по контрактам, а также перевод денежных средств с открытых в российских кредитных организациях счетов иностранных лиц.

«Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица - нерезидента», - сказано в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого российский лидер предоставил Центробанку полномочия на выдачу разрешений экспортерам не продавать валютную выручку. Также до 1 сентября текущего года попавшие под санкции российские банки смогут исполнять обязательства по валютным счетам юридических лиц-резидентов в рублях.

Ранее Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер. Они коснутся сферы внешнеэкономической деятельности в целях безопасности РФ.

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