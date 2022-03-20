В стране и мире ДНР опубликовала стрельбу из «Солнцепека» по позициям украинских националистов Алексей Курильченко Укрепленные позиции националистов были подавлены стрельбой из тяжелой огнеметной системы. © Видео: Народная милиция ДНР © Фото: Народная милиция ДНР Читайте нас на: Народная милиция Донецкой народной республики опубликовала видео стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Огонь велся по позициям украинских националистов. «Народная милиция ДНР при поддержке ВС РФ в ходе спецоперации на Украине подавляет укрепленные позиции националистов противника при помощи ТОС-1А "Солнцепек"», - говорится в сообщении в Telegram-канале НМ ДНР. Ранее экипаж ТОС-1А, возглавляемый командиром тяжелого огнеметного взвода лейтенантом Александром Лебедевым в ходе спецоперации точным огнем уничтожил взводный опорный пункт противника. Продолжая бой, его экипаж обнаружил позицию украинского минометного расчета. Она была тщательно защищена, а вражеские минометчики вели прицельный огонь по колонне мотострелков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика