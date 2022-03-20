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«Грады» дивизиона «Корса» НМ ДНР нанесли удар по позициям ВСУ под Авдеевкой: видео

Алексей Курильченко
14:06 20.03.2022
Удары из установок нанесены по позициям украинских силовиков и националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Дивизион «Корса» Народной милиции ДНР поддержали огнем передовую в районе Авдеевки и нанесли удар по украинской позиции. Для стрельбы используются установки БМ-21 «Град». Удары наносятся по позициям украинских силовиков и националистов.

«Корса» - артиллерийский дивизион третьей бригады Народной милиции Донецкой народной республики.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группировка Народной милиции ДНР уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника.

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