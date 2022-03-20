«Грады» дивизиона «Корса» НМ ДНР нанесли удар по позициям ВСУ под Авдеевкой: видео

Дивизион «Корса» Народной милиции ДНР поддержали огнем передовую в районе Авдеевки и нанесли удар по украинской позиции. Для стрельбы используются установки БМ-21 «Град». Удары наносятся по позициям украинских силовиков и националистов.

«Корса» - артиллерийский дивизион третьей бригады Народной милиции Донецкой народной республики.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группировка Народной милиции ДНР уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника.