В Минобороны РФ рассказали об успехах войск ДНР и ЛНР

Группировка Народной милиции ДНР уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное», - сказал представитель МО РФ на брифинге.

Кроме того, Игорь Конашенков назвал количество уничтоженных военных объектов украинской армии с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Вместе с тем российские средства ПВО сбили в воздухе пять беспилотников украинских вооруженных сил, включая «Байрактар ТБ-2» в районе Маловоронцовки.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.