В Британии допустили возможность отказать теннисисту Медведеву участвовать в Уимблдонском турнире

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон не исключил, что российского теннисиста, первую ракетку мира Даниила Медведева, могут не допустить до участия в Уимблдонском теннисном турнире 2022 года. Глава ведомства заявил, что спортсмен сможет выступать только в случае, если осудит проведение спецоперации ВС РФ на Украине.

«Ни один человек, который выступает под флагом России, не должен быть допущен до соревнований. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого. Думаю, нам нужно иметь некоторую уверенность в том, что спортсмены не являются сторонниками Владимира Путина», - заявил Хаддлстон изданию iNews.

Ранее Даниил Медведев был официально признан первой ракеткой мира. Он вышел на первое место после того, как серб Новак Джокович проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае.