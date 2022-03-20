«Там камня на камне не осталось»: беженка из Мариуполя рассказала, как попала под удар «Градов» ВСУ
Беженка из Мариуполя Нина Кулаева рассказала, как попала под обстрел ВСУ из системы залпового огня «Град». Пострадавшая женщина поделилась душераздирающей историей, которая случилась с ней и ее родными.
По ее словам, ВСУ, которые она называет «укропами», попали в обычный жилой девятиэтажный дом и полностью его прострелили.
«В один момент начался большой пожар, мы все погорели, и муж, и я. Счастье, что нас осколками и разрывом снаряда не травмировало», - рассказала женщина.
Через некоторое время беженка вернулась на место событий и с ужасом поняла, что от ее жилья ничего не осталось.
«Я когда через два дня пришла, я увидела в квартире только стены, и все, ничего там не было. Только стены и цемент на полу, до такой степени был сильный пожар. Я вообще удивляюсь, как мы живы остались. Это был шквал такой, что мне до сих пор дурно. Там камня на камне не осталось после этих “Градов”», - поделилась Кулаева.
Ранее мариупольские беженцы прибыли в Ростов-на-Дону. О том, какие ужасы пришлось пережить в последние недели, люди стараются забыть, едва сев в эвакуационный транспорт.