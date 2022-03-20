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«Там камня на камне не осталось»: беженка из Мариуполя рассказала, как попала под удар «Градов» ВСУ

Егор Левин
14:30 20.03.2022
Нина Кулаева до сих с содроганием вспоминает об ужасах, которые украинские боевики творят в городах, используя мирное население в качестве живого щита.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Беженка из Мариуполя Нина Кулаева рассказала, как попала под обстрел ВСУ из системы залпового огня «Град». Пострадавшая женщина поделилась душераздирающей историей, которая случилась с ней и ее родными.

По ее словам, ВСУ, которые она называет «укропами», попали в обычный жилой девятиэтажный дом и полностью его прострелили.

«В один момент начался большой пожар, мы все погорели, и муж, и я. Счастье, что нас осколками и разрывом снаряда не травмировало», - рассказала женщина.

Через некоторое время беженка вернулась на место событий и с ужасом поняла, что от ее жилья ничего не осталось.

«Я когда через два дня пришла, я увидела в квартире только стены, и все, ничего там не было. Только стены и цемент на полу, до такой степени был сильный пожар. Я вообще удивляюсь, как мы живы остались. Это был шквал такой, что мне до сих пор дурно. Там камня на камне не осталось после этих “Градов”», - поделилась Кулаева.

Ранее мариупольские беженцы прибыли в Ростов-на-Дону. О том, какие ужасы пришлось пережить в последние недели, люди стараются забыть, едва сев в эвакуационный транспорт.

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