Правительство постановило выделить субсидии для трудоустраивающих молодежь компаний

Кабмин распорядился организовать господдержку для компаний и организаций, которые в 2022 году будут нанимать на работу молодых людей. Субсидии будут равняться трем минимальным размерам оплаты труда, и будут увеличены в зависимости от трудового коэффициента, количества работников и страховых взносов. Постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила работать на опережение для сохранения рабочих мест россиян. Об этом она заявила в ходе обсуждения ситуации на рынке труда с участниками межведомственной рабочей группы.