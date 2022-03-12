В правительстве РФ призвали оперативно реагировать на изменения рынка труда

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила работать на опережение для сохранения рабочих мест россиян. Об этом она заявила в ходе обсуждения ситуации на рынке труда с участниками межведомственной рабочей группы.

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», - приводит РИА Новости слова Голиковой.

Сейчас кабмин формирует необходимые законодательные изменения, позволяющие оперативно реагировать на любые изменения а части трудоустройства, подчеркнула Голикова.

В России также прорабатываются решения в связи с уходом с рынка зарубежных компаний, рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, безработица и антикризисные меры на рынке труда - это приоритетные вопросы. С началом санкционного противостояния из-за военной спецоперации России по защите жителей Донбасса, об уходе с российского рынка объявили несколько компаний, в том числе McDonald’s, Starbucks и L’Oréal.