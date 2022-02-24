В Финляндии рассказали о готовности вступить в НАТО

Финляндия готова подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности. Соответствующее заявление сделала премьер-министр страны Санна Марин.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», - приводит телерадиовещательная корпорация YLE слова главы финского правительства.

О том, что Финляндия сохраняет за собой возможность на подачу заявки на вступление в военный блок НАТО ранее говорил и руководитель финского МИД Пекка Хаависто. Дипломат при этом отмечал, что страна не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к альянсу.

В конце прошлого года президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в отношениях с Россией самое главное - не игнорировать ее интересы, а российское руководство не забывает уважительного отношения.