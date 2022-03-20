За ночь российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 62 военных объекта Украины

За ночь 20 марта силы оперативно-тактической и армейской авиации РФ поразили 62 военных объекта Украины. Среди них 52 скопления военной техники, командные пункты, склады и установка реактивных систем залпового огня. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники.

Также Конашенков сообщил, что средства российской противовоздушной обороны за сутки поразили семь единиц авиатехники Вооруженных сил Украины. Среди них один вертолет Ми-8 и шесть беспилотников, включая один ударный БПЛА «Байрактар».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов