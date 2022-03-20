Удар «Форпоста»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником бронетехники ВСУ
Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Беспилотные авиационные комплексы ВКС РФ нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее 122-миллиметровых гаубиц и военной технике ВСУ.
В частности, были ликвидированы батарея артиллерийских установок, а также бронированная и автомобильная украинская техника. Авиаудары БПЛА нанесли со средних высот.
Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
Ранее в МО РФ показали, как ударный БПЛА «Иноходец» уничтожает военную технику ВСУ. Ударный комплекс ликвидировал бронетехнику и целое подразделение украинских танков.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов