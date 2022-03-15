В стране и мире Британия ввела санкции против российских журналистов Алексей Курильченко В список попали Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Захар Прилепин и многие другие. © Фото: Stephen Lock, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Власти Великобритании ввели персональные санкции против российских журналистов в телеведущих. В список попали Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Аркадий Мамонтов, Маргарита Симоньян, Антон Красовский и Владимир Соловьев. Также в санкционный список, опубликованный на сайте британского правительства, попал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Ранее обозреватель немецкого издания Spiegel Маркус Беккер заявил, что чем дольше сохраняются санкции против России из-за ситуации на Украине, тем более заметным становится раскол внутри самой Европы. Автор отмечает, что саммит ЕС в Версале должен был продемонстрировать единство среди стран-членов Евросоюза, но выяснилось, что Европа не может договориться о новых санкциях против России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика