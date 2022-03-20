Танк ВСУ уничтожен ударом высокоточного оружия: видео

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка ударом высокоточным оружием. На кадрах объективного контроля видно, что танк был полностью уничтожен точным попаданием высокоточного боеприпаса.

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, за все время специальной операции было уничтожено 1467 украинских танков и других видов бронетехники.

Ранее было опубликовано видео уничтожения склада с вооружением ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения. Было зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с украинским вооружением и боеприпасами.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов