МО РФ опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ высокоточным оружием
Ракета поразила подземный ангар с украинским вооружением и боеприпасами.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения склада с вооружением ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения. Видео снято с помощью беспилотного летательного аппарата.
На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с украинским вооружением и боеприпасами.
Ранее Минобороны сообщило от том, что авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине в Ивано-Франковской области.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов