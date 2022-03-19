МО РФ опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ высокоточным оружием

Ранее Минобороны сообщило от том, что авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине в Ивано-Франковской области.

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