Джабаров заявил, что Байден не сможет склонить Китай к введению санкций против РФ

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что попытка Вашингтона склонить Пекин к обвинительной риторике по отношению к РФ и введению санкций не увенчается успехом.

«Китайская народная республика - это очень мощная страна, полтора миллиарда населения, Китай уверен в своих темпах развития. Китай пользуется поддержкой и дружбой с Россией. Как говорят в Китае, мы стоим спина к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Политик напомнил про заявления США об ответственности, которую будет нести Китай за действия по поддержке России, и предположил, что КНР не будет терпеть угрозы в свою сторону.

Ранее сообщалось, что официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь сообщил, что Китай придерживается независимой позиции в отношении кризиса на Украине.