Армия Российскими ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожена украинская база хранения ГСМ С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские Вооруженные силы нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по украинской базе с горюче-смазочными материалами в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области», - заявил Конашенков на брифинге. Также по базе был нанесен удар авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика