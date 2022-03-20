Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен центр подготовки ВСУ с иностранными наемниками

Российские Вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием нанесли удар по центру подготовки сил специальных операции Вооруженных сил Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, отметив, что в центре базировались иностранные наемники.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области. Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников», - заявил Конашенков.

Вербовкой наемников для участия в боевых действиях против российских войск и сил республик Донбасса занимаются украинские дипмиссии по всему миру. Об этом заявили в российском МИД. Там отметили, что иностранных граждан при этом призывают вступать в так называемый «добровольческий иностранный корпус Зеленского».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов