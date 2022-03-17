Обманутые ожидания: почему иностранные наемники бегут с Украины

Вербовкой наемников для участия в боевых действиях против российских войск и сил республик Донбасса занимаются украинские дипмиссии по всему миру.

Об этом заявили в российском МИД. Там отметили, что иностранных граждан при этом призывают вступать в так называемый «добровольческий иностранный корпус Зеленского». И желающие находятся. Однако на Украине наемники разочаровываются зачастую еще до прибытия в зону боевых действий. А те, кто уже столкнулся с российскими военнослужащими, стремятся покинуть страну. Евгений Неумоин объяснит, почему так происходит.

Точечный удар России по Яворовскому полигону, где находилась база «солдат удачи», заставил многих из них пересмотреть свои взгляды. Но вернуться домой для многих оказалось невыполнимой миссией.

«Когда мы добрались до границы, начались новые проблемы. Если они видят кого-нибудь в форме или с оружием, они выводят тебя из очереди и отправляют обратно на передовую. Иногда они рвут паспорта. Нас не пропустили на пяти постах. На шестом нам помогла гуманитарная группа из Британии. Они дали нам жилеты с красным крестом, паспорт волонтера гуманитарной группы», - признался Генри Хойфт.

Хойфт - активист американской экстремистской группы Boogaloo Boys. Организация порицаема в своей стране за ультраправые взгляды и расизм. Но после решения поехать на Украину, Хойфт стал героем статьи об американских добровольцах. В интервью сказал, что готов сражаться столько, сколько потребуется. Но до этого и не дошло.

«Наша база уничтожена. Соседняя - тоже. Огромное количество американцев и британцев мертвы. Украинцы молчат, наших погибших считают вместе со своими. Они пытались отправить нас в Киев без оружия. Людям, которым повезло получить оружие, выдали по 10 патронов», - пришел в ужас Хойфт.

Многие иностранные наемники попадают на передовую, не имея боевого опыта. Вдохновившись фотографиями и видео в Интернете.

В числе добровольцев на Украине оказался и бывший офицер спецназа Южной Кореи, Ли Гын. У себя на родине он настоящая звезда YouТube. Учит самообороне и выживанию через Интернет. Его видео набирают миллионы просмотров.

Ли Гын отправился в Киев, но вскоре попытался вернуться через Польшу - сейчас он застрял на границе. Возможное уголовное преследование на родине не остановило Ли Гына просить официальный Сеул о помощи. По корейским законам, за наемничество можно не только оказаться в тюрьме, но и лишиться гражданства.

Пробыл на Украине всего 9 часов и сбежал британский ветеран НАТО Джейк Прайдэй. В интервью изданию 1843 Magazine Джейк рассказал, что по прибытии им обещали короткую пятидневную подготовку, а затем, вне зависимо от боевого опыта - на передовую. Всем предложили подписать бессрочный контракт, по которому им будут выплачивать 7 000 гривен в месяц - по текущему курсу это всего лишь 230 долларов.

«Ты, по сути, подписываешь свой смертный приговор. А я не заинтересован в том, чтобы быть героем или умереть. Я хотел помогать людям. Для меня этот контракт - это обман. Они продают вам мечту о том, что вы можете помочь украинскому народу, а потом бросают тебя в худшее место, какое только возможно в зоне боевых действий», - возмутился Прайдэй.

В интервью британец говорит, что надеялся помогать раненым женщинам, старикам и детям, но украинцы отправили его на передовую. Отказавшись подписывать бессрочный контракт, Прайдей покинул базу, автостопом добрался до границы и уехал.