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МО РФ: из акватории Черного моря ракетами «Калибр» уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетехники

10:24 20.03.2022
Ракеты морского базирования уничтожили цеха на Нежинском ремонтном заводе.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ
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Российские гиперзвуковые ракеты «Калибр», запущенные из Акватории Черного моря, уничтожили цеха, где производился ремонт поврежденной техники Вооруженных сил Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники», - сказа Конашенков.

Ранее авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине в Ивано-Франковской области. Также береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское в Одесской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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