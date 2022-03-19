Армия Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал» уничтожили крупный склад ВСУ в Делятине Объектом, по которому был нанесен удар, стал крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине в Ивано-Франковской области. Также береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в населенных пунктах Великий дальник и Великодолинское в Одесской области. Ранее вертолеты Ка-52 нанесли ракетный авиаудар по позициям националистов на Украине. Ударом ВКС РФ уничтожен опорный пункт украинской нацроты и ее замаскированная бронетехника. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика