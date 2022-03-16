МО РФ опубликовало видео передачи украинской трофейной техники силам ЛНР и ДНР

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена передача трофейной военной техники и вооружения ВСУ подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Кадры есть в распоряжении «Звезды».

В российском военном ведомстве уточнили, что противник бросил танки и другое вооружение при отступлении. Военнослужащие ЛНР и ДНР уже проходят обучение на ракетных комплексах Javelin и NLAW.

Переданная техника и вооружение будет применяться для освобождения и защиты республик Донбасса.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили 111 украинских самолетов и 160 беспилотников с начала специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов