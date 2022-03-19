В Германии предупредили об отключении отопления в случае отказа от российского газа

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек отметил, что Германия не гарантировала себе достаточных поставок голубого топлива, чтобы удовлетворить спрос на него внутри страны следующей зимой. По его словам, в этом случае может произойти эффект домино: когда на определенном этапе поставок газа в промышленности произойдет сбой, и нехватка будет ощущаться и на других объектах.

«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность», - сказал Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия начала закупать газ в обход РФ, но получает и российские поставки энергоносителей. Он также добавил, что ФРГ продолжает получать российские газ, нефть и уголь.