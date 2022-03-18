Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД КНР назвали независимой свою позицию по Украине

Егор Левин
11:44 18.03.2022
Официальный представитель ведомства отметил, что США продолжают давить на Китай, что является «крайне безответственным поведением, которое не способствует разрешению кризиса».
В МИД КНР назвали независимой свою позицию по Украине
© Фото: freepik.com
Читайте нас на:

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что придерживаются независимой позиции в отношении кризиса на Украине. Об этом сообщил официальный представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего, что американская сторона «предпримет меры», если узнает о поддержке России Китаем.

«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», - цитирует РИА Новости представителя МИД КНР.

Дипломат напомнил, что в США продолжает распространяться ложная информация и клевета. Как заявил Чжао Лицзянь, американская сторона продолжает давить на Китай, что является «крайне безответственным поведением, которое не способствует разрешению кризиса».

Он также подчеркнул, что власти КНР выступают против оказания военной поддержки США Украине, так как передача летального оружия угрожает миру и стабильности. В свою очередь, Китай направляет украинской стороне молоко, одеяла и детское питание.

Ранее в МИД КНР предупредили о возможности полномасштабной конфронтации с США. Глава ведомства Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обратил внимание на враждебные заявления некоторых официальных лиц Соединенных Штатов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:18 Армия
Видео
Войска ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе, ведут бои за центр города
09:39 Армия
Видео
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
10:15 Армия
Видео
Авиация ВС РФ за ночь поразила 81 военный объект Украины
08:48 В стране и мире
Представительство в СЦКК сообщило о гибели четырех мирных жителей из-за обстрела Донецка ВСУ
05:34 В стране и мире
Видео
«Так не бывает»: горожанин объяснил, почему псевдоудар по больнице Мариуполя был постановкой
Популярное
Видео
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
Видео
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
Умелые действия командования: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»
Видео
МО РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерией позиций украинских националистов под Киевом
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.