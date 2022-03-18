В МИД КНР назвали независимой свою позицию по Украине

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что придерживаются независимой позиции в отношении кризиса на Украине. Об этом сообщил официальный представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего, что американская сторона «предпримет меры», если узнает о поддержке России Китаем.

«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», - цитирует РИА Новости представителя МИД КНР.

Дипломат напомнил, что в США продолжает распространяться ложная информация и клевета. Как заявил Чжао Лицзянь, американская сторона продолжает давить на Китай, что является «крайне безответственным поведением, которое не способствует разрешению кризиса».

Он также подчеркнул, что власти КНР выступают против оказания военной поддержки США Украине, так как передача летального оружия угрожает миру и стабильности. В свою очередь, Китай направляет украинской стороне молоко, одеяла и детское питание.

Ранее в МИД КНР предупредили о возможности полномасштабной конфронтации с США. Глава ведомства Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обратил внимание на враждебные заявления некоторых официальных лиц Соединенных Штатов.