В китайской газете сообщили, что заморозка резервов ЦБ РФ спровоцирует отказ от доллара США

Решение Запада о заморозке валютных резервов РФ может побудить страны отказываться от валютных резервов в долларах США и евро. Об этом заявил эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в газете South China Morning Post.

«Страны, в отношении которых введены санкции, считают, что в сложившихся обстоятельствах они должны действовать, чтобы заморозить активы, но другие страны могут счесть, что теперь создан нездоровый прецедент, который требует ответных мер, возможно, ускоряющих темпы диверсификации резервов», - сказано в публикации.

В материале отмечено, что Пекин может счесть целесообразным продолжить диверсификацию валютных резервов Китая в размере 3,2 триллиона долларов США.

«Это война, которая приведет к мировым экономическим и финансовым изменениям», - заключил автор публикации.

Ранее банкир объяснил, почему санкции Запада саморазрушительны и к чему это может привести мировую экономику.