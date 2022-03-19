«Вынужденные меры»: Сторчак рассказал о механизмах борьбы с инфляцией в РФ

На фоне новых ограничений со стороны зарубежных стран самой серьезной проблемой на макроуровне является проблема безработицы. Такое заявление сделал старший банкир Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Сергей Сторчак в комментарии «Звезде» на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ, состоявшемся 18 марта 2022 года. Он также заметил, что правительство РФ плотно занимается этим вопросом.

«Бурная реакция большого числа работодателей, представляющих западные экономики... связанная с тем, что на них оказывается давление, не может не привести к тому, что на рынок труда попадет много-много людей. Наверное, это будет измеряться, все-таки, десятками тысяч», - обозначил эксперт.

Другой связанной с макроэкономической ситуацией проблемой специалист посчитал проблему высокой инфляции, выражающейся для населения в высоких процентных ставках и высоких ценниках в магазинах. Сторчак выразил надежду, что население осознает вынужденный характер такой меры.

«Высокие процентные ставки... будут сдерживать скорость обращения денег в экономике. Это будет оказывать сильное влияние на перспективы роста цен, на потребительские настроения. У нас же здесь инфляция формируется и от массы денежной в обращении, и от настроений потребителей. Важно, чтобы само население успокоилось и поверило властям, которые нам постоянно заявляют, что товарных запасов достаточно», - уточнил специалист.

Банкир посчитал очень хорошей идею просить торговые сети ограничивать ценник массовых торговых товаров, компенсируя издержки за счет среднего и высшего сегмента продукции. Для этой категории потребителей, заметил эксперт, рост цен на 30-40% не станет причиной отказываться от покупки, так как подобные товары обычно приобретаются людьми обеспеченными.

«Никакого особенного стресса для этих семей не будет. А вот товары массового спроса, конечно, нужно каким-то образом регулировать. Желательно, не вручную... а все-таки через механизмы стимулирования», - добавил Сторчак.

По предположению банкира, быстрее всех приспособится к санкциям финансовый сектор. Очень непросто, в свою очередь, придется транспорту практически всех видов. Из-за нарушения логистики ему грозят, возможно, очень серьезные проблемы в поставках комплектующих, запчастей, иногда сырья.

«Надеюсь, что профессионалы, которые работают в этих отраслях, найдут выходы из ситуации... Здесь предстоит очень много работать», - высказался специалист.

В целом же, по словам Сторчака, такую большую экономику, как российская, невозможно вычеркнуть из глобальной экономики санкциями. В таких условиях разрыв цепочек поставок ударит, разумеется, не только по России.

«С той стороны будут потребители, предприниматели - влиятельные люди, я думаю... Они, надеюсь, будут работать с властями в том плане, что нельзя "стрелять в собственные ноги". Нельзя действовать против собственных интересов. Пока санкционная ситуация развивается... чудесным образом: работают сами против себя. Очень много санкций именно против себя. Это удивительно», - изумился эксперт.

Одним из самых наглядных примеров саморазрушительных действий Запада являются попытки не дать РФ возможности обслуживать свой собственный внешний долг. И если долг России как суверена не слишком велик, то для корпоративных заемщиков уйти с долгового рынка по воле властей, нанеся ущерб своим иностранным инвесторам - серьезное событие.

«Кто в дефолте? Как можно объявить для нас дефолт, если мы имеем ресурсы и имеем желание заплатить? А вот... кто в дефолте, так это Соединенные Штаты с их казначейскими облигациями, по которым они фактически не желают платить», - заметил Сторчак.

Упомянул в своем рассказе специалист и ситуацию с международными резервами России. По его словам, исторически, до санкционных событий мы держали свои международные резервы в пяти видах финансовых инструментов. Чаще всего это были облигационные займы, редко - краткосрочные бумаги, которые называются нотами. После начала разговоров об арестах ЦБ скорректировал политику, и стало активно закупаться монетарное золото. И доля золота на текущий момент составляет около 25% или более.

«Цена золота сейчас меняется, тем более. Она подскочила вверх. Наверное, если Центральный банк пересчитает свои международные резервы с точки зрения цены золота, то доля золота вообще будет очень существенная», - объяснил эксперт.

Банкир также ответил на опасения по поводу возможного сценария, в котором Запад сможет получить и использовать российский международный резерв. Как объяснил специалист, чтобы международный резерв использовать, его необходимо для начала продать. А какой покупатель будет готов приобрести по сути ворованный продукт - большой вопрос.

«Мир еще с этим не сталкивался. Может быть, мы какой-то опыт приобретем в этом смысле, но мне кажется, до такой крайности дело не дойдет», - выразил мнение Сторчак.

Подобные действия, заметил эксперт, нарушили бы глубинные основы функционирования глобального долгового рынка. В настоящее время размер этого рынка достигает огромных масштабов, колеблясь в районе 130-140 триллионов долларов. И разрыв, связанный с политикой в отношении России, может быть очень опасен.

«Если вы разрывайте цепочку платежей, вы не знайте, какой из платежей и в какой момент может стать триггером для цепной реакции», - отметил банкир.

По словам эксперта, сейчас мы живем в эпоху четвертой «долговой волны», когда происходят массовые заимствования. Эта мощнейшая по масштабу и числу участников волна начала подниматься после кризиса 2008-2009 годов. По всем прогнозам, она должна схлопнуться, но пока ей удается держаться благодаря беспрецедентной массовой скупке центральными банками активов в рамках политики количественного смягчения.

«У нас риски глобального долгового кризиса очень большие, я даже в этом не сомневаюсь», - указал специалист.

Сторчак предположил, что значительно дестабилизировать систему может как раз вызванное «тупостью и упертостью некоторых регуляторов на Западе» нежелание пускать платежи РФ как суверена и платежи российских «корпоратов», у которых больше 400 миллиардов долларов внешнего долга. И здесь неплатеж 10 миллиардов долларов может стать тем триггером, который приведет к раскручиванию путеводного клубка, ведущего мировую экономику в пропасть.