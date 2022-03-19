Американская журналистка заявила, что западные СМИ вынуждены ненавидеть Путина
Американская журналистка Лара Логан считает, что западные СМИ не признают то, что происходит на самом деле на Украине. Они вынуждены осуждать президента РФ Владимира Путина и любить Украину.
«Я действительно думаю, что очень много дезинформации, которой мы ранее не видели… Нас загоняют в эту коробку, где мы должны ненавидеть Владимира Путина, верить всему плохому, что про него говорят, и любить Украину. И между этим нет ничего посередине», - сказала Логан в эфире передачи Real America's Voice.
По ее словам, западные СМИ не хотят признавать реальное положение вещей, что на западе Украины поддерживают нацистов, США длительное время финансирует их.
«Путин предупреждал в течение 15 лет, что не собирается бездействовать, когда глобалисты строят военные объекты на Украине», - добавила Логан, отметив, что считает президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой».
Ранее президент Республики Сербия Александр Вучич осудил двойные стандарты стран Запада. Так, он говорил об отношении Запада к происходившим событиям в Косово и сейчас на Украине. Он указал на то, что сейчас акцентируется внимание, например, на «детских колясках» и «территориальной целостности Украины», в то время когда бомбили Югославию, об этом никто не говорил.