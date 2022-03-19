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Американская журналистка заявила, что западные СМИ вынуждены ненавидеть Путина

Виталий Музыка
06:33 19.03.2022
По мнению журналистки, западные СМИ вынуждены ненавидеть Путина, а Зеленский является «марионеткой».
Американская журналистка заявила, что западные СМИ вынуждены ненавидеть Путина
© Фото: Diego Herrera XinHua Globallookpress
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Американская журналистка Лара Логан считает, что западные СМИ не признают то, что происходит на самом деле на Украине. Они вынуждены осуждать президента РФ Владимира Путина и любить Украину.

«Я действительно думаю, что очень много дезинформации, которой мы ранее не видели… Нас загоняют в эту коробку, где мы должны ненавидеть Владимира Путина, верить всему плохому, что про него говорят, и любить Украину. И между этим нет ничего посередине», - сказала Логан в эфире передачи Real America's Voice.

По ее словам, западные СМИ не хотят признавать реальное положение вещей, что на западе Украины поддерживают нацистов, США длительное время финансирует их.

«Путин предупреждал в течение 15 лет, что не собирается бездействовать, когда глобалисты строят военные объекты на Украине», - добавила Логан, отметив, что считает президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой».

Ранее президент Республики Сербия Александр Вучич осудил двойные стандарты стран Запада. Так, он говорил об отношении Запада к происходившим событиям в Косово и сейчас на Украине. Он указал на то, что сейчас акцентируется внимание, например, на «детских колясках» и «территориальной целостности Украины», в то время когда бомбили Югославию, об этом никто не говорил.

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